نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة شمال رام الله لصد هجمات المستوطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أهالي بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية شمال رام الله، في محاولة للوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستعمار.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين أغلقوا الطرق الواصلة إلى جبل الباطن ومنطقة التل، جنوب بلدة سنجل، واحتشدوا بحماية من جنود الجيش الإسرائيلي في خيمة قاموا بنصبها في منطقة (التل) الأثرية جنوب سنجل، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشعل المستعمرون المقتحمون لمنطقة التل الأثرية، حرائق في أراضي المواطنين، بالتزامن مع استمرار توافد أعداد كبيرة منهم إلى المكان، لمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب تقارير فلسطينية، يقوم مستوطنون بمهاجمة الفلسطينيين وتدمير وتخريب مممتلكاتهم، وقطع الطرق الرئيسية بين مدن الضفة الغربية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنتقدان بشدة هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وفرضا عقوبات على مستوطنين متطرفين و3 منظمات بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب 3 ملايين فلسطيني.