العالم اليوم - فيديو.. حريق وأعمدة دخان بمحيط قصر الشعب في دمشق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق وأعمدة دخان بمحيط قصر الشعب في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 06:24 مساءً - تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حريقا ضخما اندلع في المنطقة المحاذية لقصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق نشب في منطقة حراجية تقع بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

يُذكر أن محيط منطقة قصر الشعب شهد مساء الخميس، فعاليات احتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا، تخللها إطلاق كثيف للألعاب النارية وحضور جماهيري واسع في المكان ومناطق أخرى من البلاد.