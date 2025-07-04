نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانيا: لن نرسل أي قوات إلى أوكرانيا تحت أي ظرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى رئيس وزراء رومانيا إيلي بولوجان بشكل قاطع إمكانية إرسال قوات عسكرية رومانية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإرسال جنود رومانيين لمساعدة كييف، أكد بولوجان يوم الجمعة في بث مباشر على قناة "أنتينا 3": "حكومة رومانيا لم تطرح على الإطلاق مسألة الدخول في الحرب، لا سابقا ولا الآن، وهي لن ترسل شبابنا وأبناءنا إلى الحرب".

وفي نفس الوقت، أشار إلى أن رومانيا، مثلها مثل دول أخرى في الجانب الشرقي لحلف "الناتو"، يجب أن تزيد من الإنفاق العسكري وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الحلف الأخيرة.