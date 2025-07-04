نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة المحيطة بقصر الشعب بدمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر نشوب حريق كبير في المنطقة الملاصقة لقصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد الدفاع المدني السوري باندلاع حريق حراجي في منطقة بين ضاحية الشام الجديدة (مشروع دمر سابقا) وقصر الشعب بدمشق، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماده ومنع امتداد النيران.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق في محاولة لاحتواءه قبل تمدده إلى بقية الأشجار والحراج المنتشر في المكان.

وتشهد العديد من مناطق الريف الشمالي والشمال الغربي من محافظة اللاذقية حرائق واسعة في المناطق الحراجية والمناطق الحدودية المتداخلة مع تركيا بينما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليها.

وشهدت منطقة قصر الشعب في دمشق مساء أمس احتفالات واسعة بمناسبة الإطلاق الرسمي للهوية البصرية الجديدة لسوريا. وتزامنت الاحتفالات مع إطلاق ألعاب نارية واحتفالات وحضور جماهيري واسع في المكان وفي أماكن أخرى بالبلاد.