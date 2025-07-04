40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل، أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتدت عند مدخل مقبرة اليوسفية وهو في طريقة للمسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، كما تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى.