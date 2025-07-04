العالم اليوم - أميركا ترفع الحظر عن صادرات محركات الطائرات إلى الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 11:16 صباحاً - رفعت الولايات المتحدة، حظر تصدير قطع الغيار وتقنيات محركات الطائرات الأميركية إلى الصين، في خطوة جديدة تشير إلى انفراج تدريجي في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، أبلغت وزارة التجارة الأميركية شركة جنرال إلكتريك، بإمكانية استئناف شحن وتوريد محركات الطائرات إلى شركة "كوماك" الصينية المملوكة للدولة، والتي تقود تطوير برنامج الطائرات التجارية المحلية في الصين.

إلغاء قيود على البرمجيات والإيثان أيضاً

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركات أميركية خلال الأيام الماضية، أن الحكومة ألغت القيود المفروضة على تصدير برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وهو ما اعتبر مؤشراً إضافياً على مساعي الطرفين لتخفيف التوترات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

كما أشار منتجو الإيثان في الولايات المتحدة، إلى أن السلطات ألغت متطلبات الترخيص المسبق لتصدير شحنات الإيثان إلى الموانئ الصينية، مما يسمح بعمليات التوريد دون الحاجة إلى موافقات إضافية، وهو ما يُسهّل التجارة في هذا القطاع الحيوي للطاقة والبتروكيماويات.

خلفية التهدئة

تأتي هذه الإجراءات بعد التفاهمات الأخيرة التي جرت بين الطرفين في إطار تنفيذ "إطار عمل لندن"، الذي وُضع بعد محادثات مكثفة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين خلال الأشهر الماضية.

وبدأت هذه التفاهمات تُترجم إلى خطوات تنفيذية تدريجية شملت حتى الآن المعادن الأرضية النادرة، البرمجيات، الطاقة، ومكوّنات الطيران المدني، في وقت تسعى فيه بكين وواشنطن إلى إعادة بناء الثقة دون الدخول في اتفاق شامل دفعة واحدة.