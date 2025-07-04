نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبوط مروحية إسرائيلية بمحيط مدينة حمد في خان يونس في إشارة لحدث أمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت شبكة روسيا اليوم بأن مروحيات إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما هبطت مروحية بمحيط مدينة حمد مع إطلاق قنابل دخانية في إشارة إلى وقوع حدث أمني.

ذكر مراسلنا أن ما يقارب 50 قتيلا وصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي منذ منتصف الليلة في سلسلة استهدافات اسرائيلية.

وأشار أيضا إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة وطال أيضا مناطق متفرقة من شرق المدينة.

وأطلق الطيران المروحي 3 صواريخ من أجواء المواصي باتجاه منطقة السطر شمال خانيونس، وقامت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل 7 قتلى و17 إصابة من منتظري المساعدات في منطقة التحلية شرق خان يونس إلى مستشفى الأمل.

واستقبلت الطواقم الطبية في المستشفى الإصابات وتعاملت معها رغم صعوبة الوضع الميداني والضغط الشديد، في حين وصل جثمان قتيل إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشاله من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما سقط قتلى في قصف منزل لعائلة الديري بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وقام الجيش الإسرائيلي بنسف منازل سكنية شرق مدينة غزة، وفي جباليا البلد شمال القطاع