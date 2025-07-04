العالم اليوم - الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن بكين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للقيود، في وقت تلقّت فيه إشعاراً من واشنطن يفيد بإلغاء "تدابير فرضت قيوداً" على الصين في وقت سابق، ضمن خطوات لتنفيذ اتفاقات "إطار عمل لندن".

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده.

دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار

أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد".

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن وبكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.