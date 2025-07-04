نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبور رجل شمالي للحدود رغم التحصين الشديد في كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن رجلا شماليا مجهول الهوية عبر الحدود إلى الجنوب رغم تحصينها المشدد، وأنه تم اعتقاله ويخضع للتحقيق في الوقت الراهن.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش حدد موقع الشخص وتتبعه بالقرب من الجزء الأوسط الغربي من خط الترسيم العسكري وأجرى "عملية توجيه" قبل اعتقال الشخص ليل الخميس.

وأضافت أن السلطات تخطط للتحقيق في عبور الحدود ولم تذكر حتى الآن ما إذا كانت تعتبر الحادث محاولة انشقاق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها أبلغت قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة بالحادث ولم ترصد أي علامات فورية على نشاط عسكري غير عادي من قبل كوريا الشمالية.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، اقترب فريق عسكري كوري جنوبي من الرجل الكوري الشمالي غير المسلح بعد رصده، وبعد أن عرفوا بأنفسهم كجنود كوريين جنوبيين، قاموا بتوجيهه بأمان خارج المنطقة المنزوعة السلاح المليئة بالألغام التي تقسم الكوريتين.

وتصاعدت التوترات الحدودية في الأشهر الأخيرة مع تبادل الكوريتين حربا نفسية على غرار الحرب الباردة، حيث أرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المليئة بالقمامة باتجاه الجنوب، وقامت كوريا الجنوبية ببث دعاية مناهضة لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت