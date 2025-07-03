الأمم المتحدة ترحب بالمحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت الأمم المتحدة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "نرحب بالمحادثات الرفيعة المستوى بين قادة دول الأمم المتحدة.

وقد انتهت المحادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد أن استمرت قرابة الساعة.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: "استمرت المحادثة قرابة الساعة. وقد هنأ بوتين ترامب بعيد الاستقلال، الذي يُحتفل به غدا. وأُشير إلى أن روسيا لعبت دورا هاما في بناء الدولة الأمريكية".

وأضاف: "نوقشت القضية الأوكرانية. وأثار ترامب مجددا مسألة الوقف السريع للعمليات العسكرية. وأشار بوتين إلى أن روسيا تواصل السعي إلى حل تفاوضي للنزاع".

وأكد الرئيس الروسي إلى استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف.

كما تابع ناقش الرئيسان الروسي والأمريكي التطورات في سوريا خلال المحادثة الهاتفية، وستواصل موسكو وواشنطن حوارهما حول هذا الموضوع