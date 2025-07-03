العالم اليوم - الحمض النووي يؤكد هوية جوتا.. آخر التطورات بعد الحادث المروع

انتم الان تتابعون خبر الحمض النووي يؤكد هوية جوتا.. آخر التطورات بعد الحادث المروع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 09:01 مساءً - كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن معهد الطب الشرعي تعرف على جثتي نجم ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، بعد إجراء اختبار الحمض النووي.

وأضافت مصادر محلية أن تسليم الجثتين تم في حدود الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إسبانيا، بحضور بعض أفراد عائلة جوتا.

وقام معهد الطب الشرعي بتأكيد هويتي الجثتين من خلال اختبار الحمض النووي، وساعدت لوحة ترقيم السيارة، التي تعرضت للحادث، على التعرف الأولي على هوية الضحيتين.

وأفادت وسائل إعلام برتغالية بنقل الجثتين من قبل شركة مكلفة بخدمات الجنازات إلى بلدة قريبة لإتمام باقي الإجراءات قبل نقلهما إلى البرتغال.

وشوهدت سيارتا جنازة برتغاليتان خارج دار الجنازة في بلدة بويبلا دي سانابريا، شمال غرب إسبانيا، حيث نُقلت الجثتان، حسب وكالة فرانس برس.

وانتقل بعض أفراد عائلة جوتا من البرتغال إلى إسبانيا من أجل إتمام بعض الإجراءات الإدارية.

بالتزامن مع ذلك، تحولت أروقة ملعب أنفيلد إلى مزار للعزاء، حيث تجمعت أعداد كبيرة من مشجعي "الريدز" حاملين الزهور ورسائل الوداع المؤثرة تكريما لروح جوتا وشقيقه.

وكان ديوغو جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه سيلفا، 25 عاما، قد لقيا حتفهما في وقت مبكر من فجر يوم الخميس، إثر حادث مروري مروع.

إذ اشتعلت السيارة التي كانا على متنها بالكامل عقب انحرافها عن الطريق. وتشير التحقيقات الأولية للشرطة الإسبانية إلى أن السبب المحتمل للحادث هو انفجار أحد إطارات السيارة.

وبحسب التقارير، فإن السيارة من طراز لامبورغيني أوروس تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها أثناء محاولة تجاوز على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحواجز واحتراقها بالكامل، في حادث مأساوي وقع حوالي الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا اختار السفر برا بعد أن نصحه الأطباء بتجنب السفر الجوي بسبب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الرئة.

ونعى عدد من نجوم الكرة العالمية ديوغو جوتا بعبارات مؤثرة، أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي عبّر عن صدمته، والمدرب يورغن كلوب الذي وصفه بـ"الصديق".