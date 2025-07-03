نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين وترامب يبحثان الوضع في إيران بـ "التفصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع حول إيران والشرق الأوسط بشكل عام، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان مساء اليوم الخميس.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "تمت مناقشة الوضع حول إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".

وبحسب قوله، أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط.

وأضاف ممثل الكرملين أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن هذه المسألة بين إدارتي السياسة الخارجية ووزارتي الدفاع وبين مساعدي الرئيس".

وفي 23 يونيو الماضي، أكد بوتين أن العدوان على إيران ليس له أساس أو مبرر، مشيرا خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن موسكو تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني