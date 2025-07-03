نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: أوروبا غير قادرة على تعويض إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعول على استمرار إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة نظرا لعجز أوروبا عن تعويضها، لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في الدنمارك: "نتطلع إلى استمرار الدعم الأمريكي، لأن هناك التزامات معينة لا تستطيع أوروبا تغطيتها للأسف، لا سيما عندما نتحدث عن صواريخ باتريوت".

وأضاف: "منظومات الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية".

في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أنه قد يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الجمعة.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الثلاثاء الماضي بأن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر دقيقة التوجيه إلى كييف بسبب مخاوف من تناقص مخزوناتها.

واليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق عمليات الإرسال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض بهذا القرار "يضع مصالح أمريكا أولا".

وبدروه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تعليق واشنطن لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، قائلا إن خفض أو وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا يقرب نهاية النزاع.