العالم اليوم - بوتين يجري مكالمة هاتفية مع ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 07:09 مساءً - أعلن الكرملين، الخميس، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تجري حاليا، موضحا أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل ما دار بينهما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء إن "المناقشة تجري حاليا".

وكان بوتين قال إنه سيجري مكالمة هاتفية مع ترامب، في وقت لاحق الخميس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأميركي اليوم".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس الأميركي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.



وتحرز روسيا تقدما على خط المواجهة منذ أكثر من عام معززة تفوقها أمام القوات الأوكرانية المُرهَقة والأقل عددا.

وواصل الجيش الروسي في يونيو تقدمه للشهر الثالث على التوالي محققا أكبر مكاسب له منذ نوفمبر، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسات الحرب.

في المقابل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، أن من المتوقع أن يناقش ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعليق المفاجئ لبعض شحنات الأسلحة، وذلك في مكالمة هاتفية غدا الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن زيلينسكي سيناقش أيضا مبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل.

وأضاف المصدر أن توقيت المكالمة ربما يتغير. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.