العالم اليوم - "نصيحة طبية" غيرت طريق ديوغو جوتا.. ثم كانت نهايته

انتم الان تتابعون خبر "نصيحة طبية" غيرت طريق ديوغو جوتا.. ثم كانت نهايته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 06:13 مساءً - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا اختار السفر براً بعد أن نصحه الأطباء بتجنب السفر الجوي بسبب خضوعه مؤخراً لعملية جراحية في الرئة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "اختار جوتا السفر برًا بسبب معاناته من بعض الانزعاج الرئوي، وهو أمر غير خطير، وهناك عبارة تربط جنوب إنجلترا بإسبانيا".

وذكرت أن جوتا (28 عاما) كان في طريقه إلى ميناء سانتاندير شمالي إسبانيا برفقة شقيقه الأصغر أندريه، للحاق بالعبارة الليلية إلى المملكة المتحدة، ثم مواصلة الرحلة بالسيارة بعد وصوله إلى ليفربول.

إذ كان من المقرر أن يبدأ ليفربول تدريباته قبل انطلاق الموسم يوم الإثنين، لذا كان جوتا عائدًا إلى المملكة المتحدة في رحلة برية مع شقيقه بعد أقل من أسبوعين من زواجه في مسقط رأسه بورتو 22 يونيو الماضي.

وبحسب التقارير، فإن السيارة من طراز لامبورغيني أوروس، والتي تُقدر قيمتها بنحو 150 ألف جنيه إسترليني، تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها أثناء محاولة تجاوز على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحواجز واشتعالها بالكامل، في حادث مروّع وقع في حوالي الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

وسجّلت عدسات الكاميرات لحظات مفجعة لزوجة نجم ليفربول الراحل روتا كاردوسو، وهي تنهار بالبكاء وتواسي أفراد العائلة المكلومة أمام معهد الطب الشرعي في مدينة ثامورا الإسبانية، ظهر الخميس.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ظهرت روتا (28 عاماً) وهي تحتضن أفراد العائلة وسط حالة من الصدمة والحزن العميق، بعد أن ساعدت في التعرف إلى جثمان زوجها.