بن غفير يدعو لاحتلال قطاع غزة وتشجيع الهجرة إلى خارجه

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن على بلاده احتلال قطاع غزة وتشجيع الهجرة إلى خارجه، وقال إن أطفال إسرائيل سيعانون إن لم يتم إسقاط حركة "حماس".

وجاءت تصريحات بن غفير في مقابلة أجرتها معه "القناة 14" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بشأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين.

وقال بن غفير: "أسمع هتافات الفرح من "حماس"، ويجب ألا نصل إلى هذا الوضع. إن لم نُسقط "حماس"، فسيعاني أطفالنا".

وأضاف: "أتوقع أن ينضم إليّ سموتريتش (وزير المالية بتسلئيل)، وأن نذهب معا إلى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ونقول له إنه لا يملك تفويضا بعدم إسقاط حماس".

وشدد بن غفير قائلا "علينا احتلال غزة بأكملها وتشجيع الهجرة. كفى أعذارا - هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر