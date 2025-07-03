نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب مساء اليوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس.

من جهته، كتب الرئيس الأمريكي في حسابه على منصة "إكس": "سأتحدث مع الرئيس الروسي بوتين في الساعة العاشرة.. شكرا لكم!".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد أجريا محادثة هاتفية أواسط يونيو الماضي، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بعد المكالمة أن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة وناقشا من بين أمور أخرى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس ترامب خلال اتصاله مع الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أوشاكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح خلال المحادثة الهاتفية، بأن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني بعد 22 يونيو، كما أبلغ بوتين ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول".

وفي 20 يونيو نفسه، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن موسكو تواصل اتصالاتها عبر قنوات متعددة مع واشنطن