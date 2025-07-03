العالم اليوم - البلاستيك يتسلل إلى الخصوبة.. دراسة تكشف "كارثة صامتة"

انتم الان تتابعون خبر البلاستيك يتسلل إلى الخصوبة.. دراسة تكشف "كارثة صامتة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 05:16 مساءً - أظهرت نتائج دراسة صغيرة جرى الكشف عنها في اجتماع الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة في باريس أن غالبية الرجال والنساء لديهم جزيئات بلاستيكية دقيقة في سوائلهم التناسلية.

وقال الباحثون إن وجود هذه المواد البلاستيكية الدقيقة يثير تساؤلات مهمة حول تأثيراتها المحتملة على الخصوبة والصحة الإنجابية.

وتبين وجود الملوثات الدقيقة، وهي جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن خمسة ميليمترات، في السائل الجريبي الذي يغلف البويضات النامية في المبايض لدى 20 من 29 امرأة أي 69 بالمئة. كما عثر على جزيئات بلاستيكية دقيقة في السائل المنوي لدى 12 من 22 رجلا أو 55 بالمئة.

وأوضح الباحثون أن السائلين لهما دور كبير في حدوث الحمل سواء بشكل طبيعي أو عن طريق تدخل.

وأوضح إميليو غوميز سانتشيث، الذي قاد فريق الدراسة من مركز نيكست فيرتيليتي مرسية في إسبانيا، في بيان، أن مثل هذه الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الحيوانات يمكن أن تسبب التهابا وتلفا في الأنسجة والحمض النووي واضطرابات هرمونية.

وفي عرض تقديمي منفصل في الاجتماع، قالت منال بوصباح من مستشفى فطومة بورقيبة في المنستير بتونس وزملاؤها إن الحيوانات المنوية المعرضة لجزيئات البلاستيك الدقيق في أنابيب الاختبار تعاني من ضعف الحركة وتلف الحمض النووي.

وسبق أن وجد باحثون آخرون كميات كبيرة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في خُصي الكلاب والبشر، وأشارت بيانات الكلاب إلى أن هذه الجسيمات قد تسبب ضعف الخصوبة.