العالم اليوم - خطط لقتل شرطيين.. "حكم رادع" بحق أحد أنصار ترامب

انتم الان تتابعون خبر خطط لقتل شرطيين.. "حكم رادع" بحق أحد أنصار ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 03:24 مساءً - حكم بالسجن مدى الحياة، الأربعاء، على أحد المشاركين في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، لإدانته بتهمة التخطيط لقتل الشرطيين الذين حققوا بشأنه.

وكانت هيئة محلفين في تينيسي (جنوب) دانت إدوارد كيلي (36 عاما) في نوفمبر بثلاث تهم من ضمنها التخطيط لقتل موظفين فيدراليين.

وبحسب البيان الاتهامي، وضع كيلي "قائمة سوداء" لعناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وأشخاص شاركوا في التحقيق حول ضلوعه في اقتحام الكابيتول.

وكيلي من بين أكثر من 1500 مشارك في الهجوم شملهم عفو رئاسي أصدره دونالد ترامب في 20 يناير فور عودته إلى البيت الأبيض.

وسعى محامو المتهم بدون فائدة للتأكيد أن العفو الرئاسي يشمل الوقائع المنسوبة إليه في هذا الملف، لكن المدعين العامين لفتوا إلى أن المخطط الإجرامي يعود إلى ديسمبر 2022، أي بعد حوالى سنتين من الهجوم على الكابيتول، مشددين كذلك على عدم إبدائه أي أسف على أفعاله.

وعمد ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية إلى إغلاق أكبر تحقيق لوزارة العدل، فأصدر عفوا شمل نحو 1250 محكوما عليهم في هذا الملف وخفض عقوبة حوالى 14 آخرين وأمر بوقف الملاحقات في حق مئات المتهمين الذين كانوا ينتظرون صدور الحكم.

وفي 6 يناير 2021، هاجم مئات من أنصار ترامب الكونغرس في محاولة لمنعه من المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن، على وقع تأكيدات ترامب المتكررة بأن الانتخابات شهدت عمليات تزوير وبأن الفوز سرق منه.