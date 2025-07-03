العالم اليوم - بالفيديو.. هكذا بدت سيارة جوتا نجم ليفربول بعد الحادث المروع

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هكذا بدت سيارة جوتا نجم ليفربول بعد الحادث المروع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 03:24 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو، التقطتها صحف ومواقع إسبانية، السيارة المحطمة لنجم ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، إثر تعرضه لحادث سير مروع أودى بحياته، الخميس.

ومن خلال الفيديو، تبدو سيارة جوتا الفاخرة محطمة ومدمرة بالكامل، بعد تعرضها لحادث مأساوي بالقرب من مدينة زامورا.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن الأدلة في موقع الحادث تشير إلى أن إطار سيارة جوتا انفجر أثناء محاولة تجاوز سيارة كانت أمامه، وإن الحادث وقع في حوالي الساعة 00:30 صباحا (22:30 بتوقيت غرينتش).

وقالت إدارة الإطفاء الإقليمية في كاستيا-ليون، حيث تقع زامورا، على موقعها الإلكتروني، إن سيارة تحطمت بعد منتصف الليل بقليل واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن العثور على رجلين يبلغان من العمر 28 و26 عاما ميتين. ويتعلق الأمر بجوتا وشقيقه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وأكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، مما صعّب من عملية الإنقاذ.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو في بيان عبر منصة "إكس": "نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا، وشقيقه، كان مفاجئا ومأساويا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما".

وساعد جوتا ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع الفريق.

وأعرب ليفربول عن حزنه العميق لوفاة جوتا، وقال: "ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا. أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه".