العالم اليوم - مقتل نائب قائد البحرية الروسية بهجوم أوكراني في كورسك

انتم الان تتابعون خبر مقتل نائب قائد البحرية الروسية بهجوم أوكراني في كورسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 02:16 مساءً - قال أوليغ كوجيمياكو، وهو حاكم منطقة في أقصى شرق روسيا، الخميس إن الميجر جنرال ميخائيل جودكوف نائب قائد البحرية الروسية والذي قاد أيضا لواء قاتل ضد أوكرانيا، قُتل في منطقة كورسك الروسية.

وذكرت قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية على تيليغرام في وقت سابق أن جودكوف قُتل مع 10 عسكريين آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وجودكوف أحد أبرز ضباط الجيش الروسي الذين اغتالتهم أوكرانيا منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة عليها عام 2022.

ونال جودكوف أوسمة لشجاعته في العمل العسكري ضد أوكرانيا، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه نائبا لقائد البحرية في مارس الماضي.

وقاد جودكوف لواء بحريا تابعا لأسطول المحيط الهادي الروسي، والذي كان يقاتل في كورسك. وسيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء من كورسك في هجوم مباغت في أغسطس 2024، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق من العام الجاري طردها.