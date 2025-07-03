العالم اليوم - عشرات القتلى بغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى بغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 11:21 صباحاً - أفادت مصادر طبية بمقتل 63 مواطنا فلسطينيا، منذ فجر الخميس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة ، وفق إعلام فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "من بين القتلى 28 مواطنا برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 13 قتيلا بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة".

وأشار إلى "مقتل 8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس" ، لافتا إلى "مقتل 6 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي مدينةغزة".

وأفاد المركز بـ"مقتل 3 مواطنين جراء استهداف بقذيفة مدفعية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على دوار بيت لاهيا الغربي"، كاشفا عن وصول قتيل و3 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة.

وقُتل 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في حارة المجايدة في مواصي خان يونس.