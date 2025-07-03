العالم اليوم - قصف مقهى غزة.. تقرير يلمح لـ"جريمة حرب" محتملة

انتم الان تتابعون خبر قصف مقهى غزة.. تقرير يلمح لـ"جريمة حرب" محتملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 08:24 صباحاً - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن مقتل العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مقهى (الباقة) المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من "قنبلة MK-82" متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوغراما من صنع أميركي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" على شاطئ بحر غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 قتيلا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".

وأضاف: "الوضع الصحي خارج عن السيطرة تماما ونضطر للمفاضلة بين الجرحى بحسب حالاتهم"، مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى بغزة حالتهم حرجة وكل المستلزمات الطبية نفدت والوقود على وشك النفاد الليلة".