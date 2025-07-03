العالم اليوم - قتلى ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا

انتم الان تتابعون خبر قتلى ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 05:19 صباحاً - غرقت عبّارة تقلّ 65 شخصا بالقرب من بالي في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإنقاذ 23، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة ورجال إنقاذ.

وكانت العبّارة تحمل عشرات الركاب والمركبات خلال الليل في مضيق بالي، بين جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقال واهيو سيتيابودي، منسق مركز البحث والإنقاذ في بانيووانجي، إن العبارة، "كيه إم بي تونا براتاما جابا"، غادرت ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي (15:56 بتوقيت غرينتش) الأربعاء وأرسلت إشارة استغاثة بعد أكثر من 20 دقيقة بقليل، مضيفا أنها كانت في طريقها إلى ميناء جيليمانوك في بالي.

وأوضح واهيو أن العبارة كانت تقلّ 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم، فضلا عن 82 مركبة، معظمها شاحنات كبيرة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأشار إلى أنه تم نشر فريق بحث إلى آخر موقع معروف للسفينة، لكن الطقس السيء والأمواج العالية التي وصل ارتفاعها إلى مترين ونصف المتر أعاقا جهود البحث.

وتشير تقارير غير رسمية متداولة بين عمال الميناء إلى أن العبّارة ربما تعرضت لتسرب في غرفة المحرك قبل انقلابها.

وأفادت سفينة أخرى كانت تتبعها أن العبّارة انقلبت وانجرفت جنوبا.

وإندونيسيا، الأرخبيل الشاسع المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، تشهد باستمرار حوادث بحرية تعزى في جزء منها إلى تراخي معايير السلامة.

وفي مارس، انقلب قارب يقلّ 16 شخصا في بحر هائج قبالة جزيرة بالي، مما أسفر عن غرق امرأة أسترالية وإصابة شخص آخر على الأقل بجروح.

وفي 2018، لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم عندما غرقت عبّارة في جزيرة سومطرة في بحيرة توبا، إحدى أعمق البحيرات في العالم.