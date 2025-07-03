العالم اليوم - يديعوت أحرونوت: مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 يوليو 2025 03:24 صباحاً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مجموعات مسلحة تعمل ضد "حماس" بشمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى مجموعات "أبو شباب" التي تنشط في رفح.

وأضافت الصحيفة أن المجموعات التي تعمل في غزة يرأسها كوادر من "فتح" وتتلقى رواتبها من السلطة الفلسطينية.

وأعطت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة، الأربعاء، مهلة لياسر أبو شباب وهو زعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية".

وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه.

وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل.

وقال مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله.

وسبق أن قالت جماعة "القوات الشعبية" المسلحة التي يقودها أبو شباب لرويترز إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي.

واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة.

وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم.