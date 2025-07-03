قاسم: لن نسلم أرضنا وسلاحنا للعدو
حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، من مخططات إسرائيل العدوانية والتوسعية، مشيراً إلى أن المواجهة معها ليست بسيطة بل هي «خطر استراتيجي» يستوجب التعامل معه ومواجهته.
وأكد الشيخ قاسم أن خطر إسرائيل لا يقتصر على المقاومة في لبنان، بل على فلسطين ومصر وسوريا والأردن والمنطقة وأميركا والعالم، وهي خطر على المسيحيين، واليهود، قائلاً: «لن نستطيع أن نتعايش مع هذا الخطر المتمدد والمنتشر».
وأوضح أن «إسرائيل في المرحلة الأخيرة، وخاصة بعد الاتفاق، هي المعتدية الدائمة، أكثر من 3700 خرق، والعالم كله يرى هذا الاعتداء»، لافتاً إلى أن «لا علاقة لإسرائيل بقضية السلاح، فهناك اتفاق غير مباشر معها عبر الدولة اللبنانية، فلتلتزم به ولنعالج نحن شؤوننا دون تدخل من الآخرين».
وأكد قاسم رفض المقاومة تسليم السلاح للعدو الإسرائيلي، داعياً إلى عدم توجيه التهديد وممارسة الضغوط للدفع نحو التنازل، «لأننا لن نتنازل عن حقّنا الذي كفلته الشرائع السماوية وقوانين العالم بأسرها... ولا نتأثر بالضغوطات لأن الحقّ معنا، ولأن إسرائيل معتدية، وأميركا معتدية معها».
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