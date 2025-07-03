نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلق على قرار إيران تجميد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن قرار السلطات الإيرانية تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مثير للقلق.

وأوضح دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية، قائلا: "لقد اطلعنا على القرار الرسمي، وهو أمر مثير للقلق بلا شك، وأعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ثابتا جدا في دعواته لإيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف دوجاريك أنه "ليس لديه معلومات حتى الآن عما إذا كانت إيران أرسلت إخطارا رسميا للأمم المتحدة بشأن قرارها".

ووقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، قانونا يعلق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "بزشكيان أخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن تعليق التعاون".

ويشترط القانون الجديد منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

يأتي هذا التصعيد الإيراني كرد فعل على ما وصفته طهران بـ "صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة" ضد منشآتها النووية، واعتبرت السلطات الإيرانية أن هذا القانون يجسد إرادة الشعب الإيراني ويمثل ردا صريحا على "الاعتداءات غير القانونية" التي تتعرض لها البلاد.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "الشعب الإيراني غاضب من مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، منتقدا دور مديرها رافائيل غروسي، قائلا إن "تقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأخير مهد لقرار ضد إيران، مما أدى لهجمات إسرائيل وأمريكا على منشآتها النووية