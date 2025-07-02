نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل مدير المشفى الإندونيسي مروان السلطان وعائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بمقتل الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي برفقة عدد من أفراد أسرته، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي الذي ارتقى شهيدا برفقة عدد من أفراد أسرته إثر قصف الاحتلال منزله في مدينة غزة".



وأضافت أن "كل جريمة ترتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لتلك الطواقم".

وأعربت الوزارة عن "استنكارها للجريمة بحق الكوادر الطبية".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية إن "مقتل السلطان جريمة جديدة بحق الطواقم الطبية بغزة"، مشيرا إلى أنه "كان واحدا من استشاريين اثنين مختصين بأمراض القلب شمالي غزة".

هذا ووصفت حركة "حماس"، الأربعاء، قصف إسرائيل منزل مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة مروان السلطان، بأنه "جريمة حرب"، داعية لمحاكمة "قادة تل أبيب على جرائمهم ضد الإنسانية".