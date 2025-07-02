نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: نعمل على توضيح التفاصيل المتعلقة بإمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تجري مباحثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الدعم العسكري المُقدَّم من واشنطن.

وقال زيلينسكي على "تلغرام": "صدرت اليوم تقارير من وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين، لا سيما بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويجري حاليا، على مستوى العمل بين أوكرانيا والولايات المتحدة، توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بتقديم الدعم الدفاعي، بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس بأن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر دقيقة التوجيه إلى كييف بسبب مخاوف من تناقص مخزوناتها.

واليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق عمليات الإرسال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض بهذا القرار "يضع مصالح أمريكا أولا".

ونفى عضو لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني فيودور فينيسلافسكي اليوم تلقي بلاده أي إشعار رسمي من الولايات المتحدة بشأن تعليق المساعدات العسكرية.

وبدروه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تعليق واشنطن لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، قائلا إن خفض أو وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا يقرب نهاية النزاع.