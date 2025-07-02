العالم اليوم - مفاجأة.. حمد الله يقود هجوم الهلال في مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة.. حمد الله يقود هجوم الهلال في مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 يوليو 2025 08:20 مساءً - كشفت تقارير صحفية، مساء الأربعاء، أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيقود هجوم الهلال السعودي في مبارياته المقبلة بكأس العالم للأندية.

وأفادت صحيفة "عكاظ الرياضية" بأن النادي السعودي وقع عقدا مع حمد الله على سبيل الإعارة للمشاركة مع النادي في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة.

وقال المصدر إنه يتم حاليا انتظار تسجيل الدولي المغربي ضمن قائمة الفريق المشارك في البطولة.

كما أشار إلى أن حمد الله قد ينضم لتداريب الهلال في وقت لاحق الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين فريقي الهلال والشباب، الذي يلعب له حمد الله، لم تستغرق وقتا طويلا، إذ انطلقت في الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء.

ولم يعلن الهلال السعودي حتى الآن عن الصفقة، التي اعتبرها متابعون ومحللون "مفاجأة من العيار الثقيل".

وجاء هذا التحرك من إدارة الهلال بعد إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، الأربعاء، أن فرص ميتروفيتش أمام فلومينينسي "شبه منعدمة" بسبب الإصابة.

وسيواجه "الزعيم" السعودي فريق فلومينينسي البرازيلي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، الجمعة، لحساب دور ربع النهائي.

وكان الهلال السعودي حقق انتصارا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، بعدما فاز عليه بنتيجة 4-3.