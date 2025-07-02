نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأذربيجانية تستدعي السفير الروسي لدى باكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي لدى باكو ميخائيل يفدوكيموف إلى مقر الوزارة.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: "تم استدعاء سفير الاتحاد الروسي لدى أذربيجان ميخائيل يفدوكيموف إلى وزارة الخارجية. وفي اللقاء مع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني آراز عظيموف، تم إبلاغ السفير باحتجاج الوزارة على الخطوات غير الودية من الجانب الروسي التي تضر بالعلاقات بين البلدين".

وبحسب البيان "أعرب عظيموف أيضا عن استياء باكو من استخدام تعابير مثل جماعة إجرامية عرقية في حق الأذربيجانيين، رغم أن أجهزة إنفاذ القانون الروسية لم تذكر منذ البداية جنسية الموقوفين، بل بدأ ممثلو الجانب الأذربيجاني بذلك".

وفي 28 يونيو الماضي، أعلنت إدارة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في منطقة سفيردلوفسك عن توقيف ستة أعضاء في جماعة إجرامية في يكاترينبورغ في قضية جرائم قتل تعود لسنوات سابقة.

وأشارت رواية التحقيق، إلى أن المشتبه بهم "المنتمين لجماعة إجرامية عرقية" متورطون في سلسلة من حوادث القتل ومحاولات القتل في المدينة المذكورة خلال أعوام 2001 و2010 و2011. ولم تذكر اللجنة الروسية في بيانها جنسية الموقوفين. وقد قررت المحكمة حبس المشتبه بهم الستة حتى 19 يوليو.

وفي سياق تطورات قضية الاعتقالات في يكاترينبورغ، استدعت الخارجية الأذربيجانية القائم بأعمال السفارة الروسية في البلاد بيوتر فولكوف. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت عقب استدعاء الدبلوماسي الروسي أن الأخير قدم التوضيحات اللازمة، وأن الوضع تحت سيطرة أجهزة إنفاذ القانون. وأكدت أن المشتبه بهم هم "مواطنون روس من أصول أذربيجانية