العالم اليوم - قتلى فلسطينيون بينهم مدير المستشفى الإندونيسي في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 يوليو 2025 06:24 مساءً - أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بمقتل 10 أشخاص، الأربعاء، بينهم مدير المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع مروان السلطان إثر استهداف منزله في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت مقتل 142 شخصًا وإصابة 487 آخرين، نتيجة القصف والاستهدافات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق القطاع.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 57.012 قتيلا، بالإضافة إلى 134.592 جريحًا، بحسب وزارة الصحة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت مصادر محلية بوقوع قتلى وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة لمقتل 5 أشخاص جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في شارع الصناعة بمدينة غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء وخيم النازحين.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة على مدينة جباليا شمالي القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي.