ماسك يهاجم مشروع قانون الإنفاق

واشنطن ـ د.ب.أ: شن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، مهددًا السياسيين الذين يصوتون لصالحه بأنهم سيواجهون تحديات انتخابية أوَّلية سيمولها أغنى رجل في العالم. وكتب ماسك على منصَّته «إكس»: «كل عضو في الكونجرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي ثم صوَّت فورًا لصالح أكبر زيادة في الدَّين في التاريخ، ينبغي أن يشعر بالخزي والعار!».

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