بانكوك ـ ا.ف.ب: قررت المحكمة الدستورية في تايلاند تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا. وأفاد بيان بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارًا من الأول من يوليو إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدَّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونجتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا. وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو، أودت بحياة جندي كمبودي. وعندما اتصلت بايتونجتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم» في حين وصفت قائدًا عسكريًّا تايلانديًّا بأنَّه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة. ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و»المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء. وفي السياق صدق ملك تايلاند على تعيينات أعضاء مجلس وزراء جدد في الحكومة الائتلافية، التي غادرها حزب رئيسي. وقد تم نشر تصديق الملك ماها فاجيرالونجكورن على مجلس الوزراء الجديد في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «دستورية» تايلاند تعلق مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.