«الرئاسي» الليبي يدعو المجتمع الدولي لدعم الخطط الإصلاحية

إشبيلية ـ العُمانية: دعا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مساعيها لإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية والإسهام في إطلاق مشروعات تنموية مستدامة. وقال في كلمة أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، إن ليبيا رغم ما تملكه من موارد طبيعية هائلة وصندوق سيادي واعد وموقع استراتيجي، لا تزال بحاجة إلى شراكات دولية فعالة لتجاوز أزمتها، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستقرار السياسي وتعزيز الاستثمار وتوجيه التمويل نحو مشروعات مستدامة في التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وتنويع الاقتصاد الليبي. وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن بلاده تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها، لافتًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها ليبيا في السنوات الأخيرة، من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، إلى كارثة إعصار دانيال التي ضربت مدينة درنة وما حولها، مشددا في الوقت نفسه على أن الشَّعب الليبي لا يزال متمسِّكًا بالأمل وعازمًا على بناء مستقبل مزدهر ومستقر.

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