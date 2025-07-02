نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبعة قتلى وإصابات بانفجار في حماة السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في سوريا بوقوع انفجار ناجم عن احتراق صهريج في بلدة جبرين بريف حماة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى

وقال مراسل الإخبارية إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وعددا من الإصابات في حصيلة أولية للضحايا جراء الانفجار.



بدورها أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجارات مجهولة قرب بلدة الفوعة شمالي إدلب

وقالت إن الانفجارات ناتجة عن اندلاع حريق في مستودعات الذخيرة قرب مسبح المنار في محيط كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي



بدوره قال مراسل الإخبارية إن الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة