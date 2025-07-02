نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن انضمام أسطورة كرة القدم العالمية ونجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي وأحد أشهر الرياضيين على مدار التاريخ، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كسفيرٍ رسمي عالمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض من 7 يوليو ولغاية 24 أغسطس، ما يعزّز ريادة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على قمّة المنافسات النخبوية ويمثل خطوة مفصلية في ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية جديدة.

ويشكّل تعيين رونالدو علامة فارقة في مسيرة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يعدّ الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للرياضات الإلكترونية ويوفّر منصة تجمع المواهب الإقليمية وتعزز ثقافة الابتكار والتميز في المنطقة. كما يؤكد هذا التعاون التاريخي استمرار نمو الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية جديدة يمارسها ويشاهدها الملايين من حول العالم. ويحظى كريستيانو رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات بحضور قوي وتأثير ثقافي يتجاوز حدود كرة القدم ويعزّز تواصل ملايين المشجعين حول العالم مع جيل جديد من لاعبي الرياضات الإلكترونية.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "يعد كريستيانو رونالدو أسطورة رياضية عالميّة لها تاريخ لا يُقارن وبصمات لا تمحى في مشهد الرياضة العالمي، ويمتدّ تأثيره خارج حدود الملاعب كمصدر إلهام وأيقونة عالمية لملايين الأشخاص حول العالم. ويجسّد رونالدو، بعقليته الاحترافية وانضباطه المذهل وسعيه الدائم نحو التربّع على القمّة، الروح الحقيقية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي أصبح المنصّة الأكبر والأكثر تأثيرًا في هذا القطاع وملتقى عالمي لأفضل اللاعبين المحترفين من حول العالم. التأثير العالمي لكريستيانو رونالدو ومكانته المرموقة سيكونان صلة الوصل بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية وسيساهمان بتسليط الضوء على الجيل الجديد من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين. نحن فخورون جدّا بهذا التعاون التاريخي الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على نمو الرياضات الإلكترونية حول العالم."

وكان رونالدو أحد أبرز المشاركين في الإعلان العالمي عن تأسيس البطولة عام 2023، كما حضر الحفل الختامي للنسخة الأولى من الكأس التي جرت في صيف 2024 في الرياض وتوّج خلالها الفريق السعودي "فالكونز" ببطولة الأندية. ومن خلال تفاعله الواسع مع الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ساهم رونالدو في تعزيز انتشار كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونشر رسائل البطولة ورؤيتها حول العالم.

وبصفته سفيرًا رسميًا، سيتصدر رونالدو الحملة العالمية للبطولة، وسيشارك في أبرز فعاليات الحدث الذي يمتدّ لسبعة أسابيع في بوليفارد رياض سيتي، كما سيظهر كشخصية افتراضية في لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، وهي واحدة من أصل 25 بطولة رئيسية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام. وسيساهم النجم العالمي في جذب جماهير جديدة، وتعريف جيل جديد من المشجعين بأبرز اللاعبين المحترفين في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، ذلك بفضل قاعدته الجماهيرية التي تتجاوز المليار متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ستبرز مشاركة رونالدو أهميّة الشعار الإبداعي الرسمي للبطولة "Rise Above"، الذي يحتفي بالإمكانات والمواهب البشرية وبروح التقدّم والسعي نحو القمة، وهي قيم يمثلها رونالدو وتنعكس في أداء اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

وبدوره قال كريستيانو رونالدو: "الرياضة في تطور دائم، والرياضات الإلكترونية تمثل مستقبل قطاعي الرياضة والترفيه العالمي. إن الشغف والموهبة والإصرار الذي أراه في لاعبي الرياضات الإلكترونية يشبه تمامًا رحلتي في الملاعب. لذلك، يسعدني الوقوف إلى جانب هؤلاء المنافسين والمشاركة في حدث عالمي يُلهم الأجيال الجديدة".

وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 إلى الرياض، لتوحّد من جديد اللاعبين وعشّاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم ضمن منافسة عالمية على اللقب الأغلى. وتتميز هذه البطولة بنظامها المبتكر متعدد الألعاب، والذي يكرّم مهارات الأندية واللاعبين وقدرتهم على المنافسة عبر مختلف المنصات والأنواع. وتجمع المنافسات أبرز الفرق وألمع النجوم وأشهر الأسماء في عالم الألعاب، في حدثٍ هو الأكبر والأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وستشهد نسخة 2025 مشاركة 2،000 لاعب من نخبة المحترفين و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة مختلفة، على جوائز مالية قياسية تزيد قيمتها الإجمالية عن 70 مليون دولار أمريكي.