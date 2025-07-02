نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر توكارا جنوب غرب اليابان.. وتحذيرات من استمرار النشاط الزلزالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر توكارا الواقعة جنوب غرب اليابان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في أحدث حلقة من سلسلة الهزات الأرضية التي تضرب المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

وسُجل الزلزال على جزيرة أكوسيكي التابعة لمحافظة كاجوشيما، وبلغت شدته المستوى الخامس على مقياس الشدة الياباني المكون من سبع درجات.

لا تحذيرات من تسونامي ولا تقارير عن إصابات حتى الآن

وأكدت الوكالة أن الزلزال لم يتسبب في أي تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية نتيجة الهزة.

وكانت وكالة الأرصاد قد قدرت في البداية قوة الزلزال بـ5.0 درجات وعمق 30 كيلومترًا، لكنها عدلت التقدير لاحقًا إلى 5.1 درجات وعمق 16 كيلومترًا، بناءً على تحليل البيانات الزلزالية المحدثة.

هزات أرضية متواصلة تضرب المنطقة منذ 21 يونيو

وتُعد هذه الهزة جزءًا من سلسلة نشاط زلزالي ملحوظ تشهده المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياكوشيما وأماني أوشيما، منذ يوم 21 يونيو الماضي، حيث تم تسجيل 865 هزة أرضية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر على مقياس الشدة.

وكانت جزيرة أكوسيكي قد تعرضت لهزة مماثلة يوم الإثنين، أعقبها زلزالان بلغت شدتهما 4 درجات يوم الثلاثاء، كما سُجلت صباح اليوم هزات جديدة بنفس الشدة في جزيرة كوداكارا المجاورة.

تحذيرات رسمية من هزات أقوى محتملة

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان المحليين على ضرورة توخي الحذر، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لوقوع زلازل جديدة تصل قوتها إلى المستوى الخامس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار النشاط الزلزالي الكثيف في المنطقة.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضًا للزلازل، نظرًا لوقوعها على ما يُعرف بـ "حلقة النار"، وهي منطقة نشطة زلزاليًا وبُركانيًا في المحيط الهادئ.