نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: إسرائيل توافق على هدنة لمدة 60 يومًا في غزة.. ومصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة تمتد لمدة 60 يومًا، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية لاحتواء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، إن ممثلين عنه عقدوا اجتماعًا طويلًا وبنّاءً مع الجانب الإسرائيلي، مضيفًا أن "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

دور محوري للقاهرة والدوحة في صياغة الحل النهائي

وأشار ترامب إلى أن الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب سيقدمه كل من مصر وقطر، تقديرًا لدورهما الكبير في الوساطة وجهودهما الحثيثة لتحقيق السلام، قائلًا:

"سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن أمله في أن تستجيب حركة حماس لهذا الاتفاق، قائلًا:

"آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا".

ترامب يراهن على اتفاق قريب قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تسعى جديًا للتوصل إلى هدنة خلال الأسبوع المقبل بين إسرائيل وحماس، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 7 يوليو الجاري.

وفي تصريحات للصحفيين أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا، حيث سيزور مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، قال ترامب: "نأمل في التوصل إلى اتفاق، ونأمل أن يحدث ذلك خلال الأسبوع المقبل".

الجيش الإسرائيلي يرفض وقف عملية "عربات جدعون" رغم اقتراب الحرب من نهايتها

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، إن الحرب الإسرائيلية في غزة شارفت على الانتهاء، ما يعزز من احتمالية الدخول في اتفاق هدنة.

لكن في الوقت نفسه، أبدى قادة الجيش الإسرائيلي تحفظهم الشديد على وقف العملية العسكرية الحالية في غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون"، وهي العملية البرية التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف "السيطرة الكاملة على قطاع غزة".

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش رفضهم لأي اتفاق من شأنه إيقاف الحملة، محذرين من أن وقف القتال سيعرقل التقدم الحاصل في تفكيك البنية التحتية لحماس، وقد يُفشل الأهداف العسكرية التي تم تحقيقها حتى الآن.