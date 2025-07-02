نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «دوت الخليج» تنشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة إسرائيل.. وتنتظر رد حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطور مفاجئ على مسار الحرب في غزة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، في إطار جهود دولية مكثفة تقودها مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن.

وأكد ترامب، في تصريحات عاجلة اليوم، أن بلاده ستعمل مع كافة الأطراف خلال فترة الهدنة المؤقتة لإنهاء الحرب نهائيًا، معربًا عن أمله في أن تقبل حركة حماس الاتفاق، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءًا" في حال رفضته.

وتنشر بوابة "دوت الخليج" الإلكترونية أبرز بنود الاتفاق كما أعلنها الرئيس ترامب:

بنود اتفاق وقف إطلاق النار:

وقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يومًا يبدأ فور توقيع الطرفين.

التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية البرية والجوية طوال فترة الهدنة.

التزام الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ وكل أشكال التصعيد.

تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة.

بدء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الأطراف المعنية تحت رعاية مصر وقطر وأميركا.

مناقشة ملف تبادل الأسرى والمعتقلين ضمن حزمة الاتفاق النهائي.

ضمانات دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة أي خروقات خلال الهدنة.

وشدد ترامب على أن "الكرة الآن في ملعب حماس"، داعيًا الحركة إلى اغتنام الفرصة وعدم التفريط بها، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وفي الوقت الذي لم تُصدر فيه حماس حتى الآن موقفًا رسميًا من الاتفاق، تترقب الأوساط السياسية والأمنية في المنطقة رد الحركة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط ضغوط عربية ودولية متصاعدة لإنهاء الحرب التي خلفت آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في غزة.