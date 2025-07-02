نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: إسرائيل توافق على شروط هدنة غزة لمدة 60 يومًا وأدعو حماس لقبولها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار يمتد لـ60 يومًا في قطاع غزة، مع بذل جهود خلال هذه الفترة لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

جاء ذلك في منشور نشره ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن، قال فيه:

"وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب". وأضاف: "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس ترامب ومسؤولين بارزين في البيت الأبيض، في خطوة وصفها بالمصيرية لمستقبل الحرب في غزة وقضايا إقليمية أخرى.

وأشار نتنياهو إلى أن هذه الزيارة تهدف لاستثمار "النجاحات" التي حققتها إسرائيل مؤخرًا، سواء في مواجهة حركة حماس في غزة، أو في التطورات الأخيرة في سوريا، إضافة إلى ضرب القدرات العسكرية الإيرانية ومنشآتها النووية.

وقال نتنياهو: "تأتي هذه الخطوة عقب النصر الكبير الذي حققناه في عملية الأسد الصاعد (ضد إيران). إن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه".

وسيضم الوفد الإسرائيلي خلال الزيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى وزراء وأعضاء من الكونغرس.

على الرغم من عدم إعلان موعد اللقاء رسميًا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو سيسافر إلى واشنطن الأحد المقبل ويلتقي ترامب يوم الاثنين.