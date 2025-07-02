نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض في القيادة الإيرانية.. طهران تتكتم على اسم "قائد العمليات" الجديد بعد مقتل شادماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل توتر متصاعد في المنطقة، تواصل إيران التكتم على هوية القائد الجديد للعمليات المشتركة، عقب مقتل اللواء علي شادماني، الذي تولى المنصب حديثًا خلفًا للواء غلام علي رشيد، والذي راح هو الآخر ضحية الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على منشآت عسكرية داخل إيران.

ونقلت صحيفة "كيهان" المقربة من الدوائر الأمنية، أن السلطات امتنعت عن إعلان اسم القائد الجديد لعمليات هيئة الأركان، ما أثار تساؤلات حول الفراغ القيادي في أكثر المواقع حساسية في الجيش الإيراني، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من ضربات إسرائيلية إضافية.

وقال الجنرال أحمد وحيدي، مستشار قائد "الحرس الثوري"، إن القوات الإيرانية، وخصوصًا الوحدات الصاروخية، في "أفضل حالاتها"، مشددًا على الجهوزية الكاملة للرد على أي اعتداء خارجي.

ترامب يتوعّد: "سنحصل على كل ما نريد"

في سياق متصل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته تجاه طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستنال كل ما تريده من إيران"، مضيفًا في تصريحات مثيرة: "فرضنا عليهم عقوبات شديدة، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل".

تصريحات ترمب جاءت بالتزامن مع معلومات متضاربة حول احتمالية استئناف المحادثات النووية، وسط استمرار العقوبات الأميركية وتصاعد التوتر في الخليج.

إيران: لا مفاوضات دون ضمانات أمنية

في المقابل، قللت طهران من فرص التوصل إلى تفاهم سريع مع واشنطن، مؤكدة أن أي استئناف للحوار مشروط بـ "ضمانات أمنية واضحة" تمنع تكرار انسحاب أميركا من الاتفاق، كما حدث في عهد ترمب عام 2018.

واقترح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن تستضيف روما مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين، وهو ما لم تُعلق عليه طهران رسميًا حتى الآن.

فراغ قيادي و"تحفز قتالي"

وبينما يغلف الغموض هوية خليفة شادماني، يُنظر إلى هذا المنصب بوصفه العقل المدبّر للعمليات العسكرية المشتركة بين "الحرس الثوري" والجيش النظامي الإيراني، ما يجعل التأخير في الإعلان عن القائد الجديد مثيرًا للتساؤلات حول الاستعدادات الإيرانية وردود الفعل المتوقعة على أي تطور ميداني.

وتعيش المؤسسة العسكرية الإيرانية حالة استنفار منذ موجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع قيادة، ومراكز تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة في عمق الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار الضباط.