العالم اليوم - صحيفة: إيران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:24 صباحاً - أفادت صحيفة "انتخاب" الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن طهران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتهتم طهران بالتحديد بنسخة التصدير من المقاتلة الصينة "تشينغدو جيه- 10".

وذكرت الصحيفة أنه يجب رؤية زيارة وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده لمدينة تشينجداو قبل أيام قلائل، لحضور اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في هذا السياق.

يشار إلى أن أحد أكبر ضعف عسكري لإيران هو قواتها الجوية القديمة، التي يصعب تحديثها حتى الآن بسبب العقوبات الدولية الصارمة.

وترجع العديد من مقاتلات إيران، ومن بينها إف- 14 إلى ما قبل الثورة في 1979، عندما كانت تحافظ طهران على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وتحاول إيران منذ سنوات، في إطار تعاونها العسكري مع روسيا، أن تحصل على مقاتلات حديثة من طراز سو- 35، غير أنها لم تنجح إلى الآن.

يشار إلى أن الطيران الإسرائيلي كان يعمل بحرية مطلقة في سماء إيران خلال الهجمات التي شنتها تل أبيب على طهران على مدار 12 يوما الشهر الماضي واستهدفت مواقع عسكرية ونووية.

وردّت طهران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.