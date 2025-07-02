العالم اليوم - سوريا.. القبض على معاون مدير سجن صيدنايا

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. القبض على معاون مدير سجن صيدنايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 يوليو 2025 12:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، بالقبض على أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيء السمعة.

ونقلت "سانا" عن وزارة الداخلية بيانا جاء فيه: "تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيء السمعة".

وأضاف البيان أن القبض على العقيد حسين "تم بعد عملية أمنية نوعية ودقيقة أثناء اختبائه في إحدى المناطق النائية بريف طرطوس".

وتابع: "جرى تحويل العقيد حسين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويعد سجن صيدنايا أحد أبرز سجون نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والذي شهد عمليات تعذيب وقتل وانتهاكات بحق المعتقلين فيه.