نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال رئيس الجالية الأذربيجانية في مقاطعة يكاترينبورغ الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" مساء اليوم بأن الأجهزة الأمنية الروسية اعتقلت رئيس الجالية الأذربيجانية، شاهين شيخلينسكي، في مقاطعة يكاترينبورغ.

وأوضح المصدر: "في يكاترينبورغ، داهمت الأجهزة الأمنية الروسية مقر منظمة أذربيجان-أورال، واعتقلت رئيسها شاهين شيخلينسكي ويخضع حاليا للاستجواب".



في 28 يونيو، أعلنت لجنة التحقيق الإقليمية عن اعتقال أعضاء مجموعة إجرامية فيما يتعلق بجرائم القتل في يكاترينبورغ في أعوام 2001 و2010 و2011، وهناك عشرة متهمين في القضية. أحدهم، وفقا للبيانات الأولية، "توفي بسبب سكتة قلبية، ويجري تحديد سبب وفاة الثاني".

وقد اعترف عدد من المشتبه بهم وهم يتعاونون مع التحقيق، فيما أمرت المحكمة باحتجاز خمسة أشخاص - أياز، عاكف، مظاهر، وبكير سافروف، وأخليمان غيانجيف حتى 19 يوليو، كما تم تمديد احتجاز شاهين لالاييف لمدة 72 ساعة.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفير أذربيجان في موسكو رحمن مصطفايف بضرورة إطلاق سراح الصحفيين الروس المحتجزين في باكو، بشكل فوري.

يأتي تحرك الخارجية الروسية بعد أن داهمت قوات الأمن الأذربيجانية مكتب وكالة "سبوتنيك أذربيجان" الاثنين، واحتجزت رئيس تحريرها إيغور كارتافيخ وكبير المحررين يفغيني بيلاوسوف، وذلك بناء على "معلومات حول تمويل غير قانوني" لأنشطة الوكالة التي أعلنت باكو تعليق اعتمادها في فبراير الماضي.

واليوم أفاد الإعلام الأذربيجاني بقرار السلطات توقيف 7 أشخاص في مكتب "سبوتنيك" في باكو، وفتح تحقيق جنائي بموجب مواد تتعلق بالاحتيال والممارسات التجارية غير المشروعة وتبييض الممتلكات المتحصلة من أعمال إجرامية. وتم اعتقال اثنين من الموقوفين بينما تم تقديم الخمسة الآخرين للمساءلة الجنائية.

وتوترت العلاقات بين روسيا وأذربيجان في الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن قيام أجهزة الأمن في مدينة يكاترينبورغ بضبط عصابة إجرامية من ذوي الأصول الأذرية، يتهم عناصرها بجرائم قتل ومحاولات اغتيال على الأراضي الروسية في السنوات الماضية