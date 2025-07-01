العالم اليوم - هاكابي بعد صاروخ الحوثي: ربما تحتاج قاذفة بي-2 لزيارة اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:19 مساءً - قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، إن "قاذفات بي-2 الأميركية قد تكون بحاجة إلى زيارة اليمن"، وذلك عقب اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.
وأضاف هاكابي: "كنا نظن أننا انتهينا من الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا واحدا فوقنا. لحسن الحظ، نظام الدفاع الإسرائيلي المتطور اعترض الصاروخ.
وتابع السفير الأميركي: "لجأنا إلى الملاجئ بانتظار إشارة الأمان".
ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه.
وأوضح الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل، في أعقاب رصد الصاروخ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
وكانت واشنطن قد استخدمت قاذفات الشبح الأميركية من طراز "بي-2" في الهجوم على منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.
وتستطيع قاذفات بي-2 أن تحمل قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنين، وهي سلاح تمتلكه الولايات المتحدة حصريا.
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