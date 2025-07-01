العالم اليوم - إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل، في أعقاب رصد الصاروخ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس"(Arrow) لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.