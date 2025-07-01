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تفجير آلية عسكرية صهيونية شمال خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين اليوم الثلاثاء عن تفجير آلية عسكرية صهيونية شمال خان يونس. تفجير آلية عسكرية صهيونية شمال خان يونسأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين اليوم الثلاثاء عن تفجير آلية عسكرية صهيونية شمال خان يونس. وقالت السرايا في بيان: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة صدمية في آلية عسكرية صهيونية توغلت محيط شارع خمسة شمال مدينة خان يونس. وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.

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