نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يشمت بسلفه بايدن خلال زيارة لـ "سجن التمساح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء سلفه جو بايدن خلال زيارة إلى مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا، قائلا: "أرادني أن أكون هنا".

ويزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلوريدا اليوم لافتتاح مركز احتجاز للمهاجرين، تحت رعاية قادة الحزب الجمهوري في الولاية والذي واجه معارضة شديدة من الديمقراطيين وجماعات النشطاء بسبب مخاوف إنسانية وبيئية.

ومر أكثر من ستة أشهر على فوز ترامب في الانتخابات، لكن الخلافات بينه وبين سلفه جو بايدن لم تحل بعد. وخلال زيارة له إلى سجن " ألكاتراز التمساح" أو "سجن التمساح" في فلوريدا، وهو واحد من مئات مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة المصممة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين، هاجم الرئيس الأمريكي ترامب سلفه بايدن بشدة، وقال ساخرا: "أرادني هنا".

وقال ترامب: "ليست هناك دائما أرض بهذا الجمال والأمان، بايدن أرادني أن أكون هنا، أليس كذلك؟ لم تنجح الأمور معه، لكنه أرادني أن أكون هنا".

وأضاف ترامب أن مركز احتجاز المهاجرين الجديد في المنطقة النائية في إيفرغليدز بولاية فلوريدا، المحاطة بمستنقعات مليئة بالتماسيح، يمكن أن يكون نموذجا لمشاريع مستقبلية، بينما تسارع إدارته إلى توسيع البنية التحتية اللازمة لزيادة عمليات الترحيل.

ووفقا لشبكة "إن بي سي"، أطلق الجمهوريون في الولاية اسم " ألكاتراز التمساح" أو "سجن التمساح" على المركز بشكل غير رسمي.

وظلت العلاقة بين ترامب وبايدن متوترة للغاية لسنوات عديدة، وخاصة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها ترامب أمامه. وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اتسمت العلاقة بينهما بتصريحات عدائية واتهامات متبادلة