نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل نتنياهو: لم أعد أشعر بالأمان وسط معارضي والدي وهربت من الاغتيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار يائير جدلا لوجوده بولاية ميامي في الولايات المتحدة، حتى خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر2023، حيث انتقد الكثير من مواطني دولة الاحتلال وجوده في الخارج وعدم مشاركته في العمليات العسكرية، في حين يتم الزج بأبنائهم في غزة.

سبب هروب نجل نتنياهو

كشف يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى الهروب من إسرائيل مطلع عام 2023 والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يخشى على حياته من المعارضين لوالده.

وقال نجل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع قناة «تي أو في» المحلية اليوم (الإثنين) إنه غادر إسرائيل خوفًا على حياته، موضحًا أن طرد والده لوزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

وأضاف: «كنت وحدي في المنزل، وفي لحظة ما خشيت بشدة أن يقتحم المتظاهرون المنزل، لقد تسلقوا الأسوار حاملين المشاعل، وهو تكتيك أعتبره فاشيا»، لافتًا إلى أنه تلقى تهديدات بقتله، ورأى أن الشرطة لا تفعل شيئا، وكان من الواضح أن هناك أوامر عليا للسماح بحدوث ذلك.

الخوف من الاغتيال

وأشار إلى أنه اتخذ قرارًا بالابتعاد حفاظا على سلامته، لافتًا إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية في الوقت الحالي في إشارة إلى نظام حكم والده الإجرامي.

ولفت إلى أن هناك مليشيات تعمل كوحدات عسكرية ممولة من أفراد «مختلين عقليا» -بعضهم داخل وخارج مصحات عقلية- يستخدمون الاحتجاجات «كغطاء لإرهاب يهدف لجعل حياتك لا تُطاق حتى تستسلم»، مبينًا أن حركة كابلان الاحتجاجية (المعارضة لقوانين الحد من سلطات القضاء) شنت عملية مراقبة ضده باستخدام محققين خاصين كلفوا ملايين الدولارات.

وأفاد بأن المحكمة العليا لها دور غير ديمقراطي وهي هيئة غير منتخبة ذات سلطة هائلة.

وشهدت إسرائيل منذ يناير وحتى السابع من أكتوبر 2023 مظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة التي تطالب بالحد من سلطات القضاء ومحاولة نتنياهو فرض قوانين تلغي دور المحكمة العليا ومنعها من التدخل في قرارات الحكومة والكنيست الذي يسيطر عليه اليمين الإسرائيلي.